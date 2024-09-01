«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе

Похоже ненависть к России и желание примкнуть к стану иноагентов не дает покоя Валерию Меладзе. Хоть и старается трубадур, от которого ушла не только «цыганка Сэра», но и совесть, усидеть на двух табуретках, но не выходит.
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