Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе

«Гнать упыря поганой метлой!». Сеть бушует от нового предательства Меладзе

Похоже ненависть к России и желание примкнуть к стану иноагентов не дает покоя Валерию Меладзе. Хоть и старается трубадур, от которого ушла не только «цыганка Сэра», но и совесть, усидеть на двух табуретках, но не выходит.

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Комментарии
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А
Александр
Нахрена обсуждать этих оборотней, которые преспокойно болтаются где хотят? Значит, им предоставили такую возможность. Такие же многоликие выходцы из «резерва» для заполнения синекур.
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13 час.
Елена Симонова
как эти предатели Родины уже всех достали! поневоле И.В. Сталина вспомнишь... уж он быстро отправил куда следует предателей Родины!
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11 час.

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