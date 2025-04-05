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"Голимая русофобия". Шукшина жестко - о министре Любимовой. Отлетело даже Матвиенко

"Голимая русофобия". Шукшина жестко - о министре Любимовой. Отлетело даже Матвиенко

Минкультуры России занимается раскультуриванием народа. Об этом на Московском экономическом форуме заявила актриса Мария Шукшина.

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Комментарии
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S
Serg
Матвиенко начала тянуть в Россию мигрантов когда еще была мэром Питера. Уже тогда все киоски Питера с продуктами были оккупированы мигрантами в ущерб русским продавцам. На пальцах объясняли и показывали, что купить хочешь. А тупорылый продавец ни бельмеса по русски не понимал. И до сих пор не понимают.
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13 час.
Николай Евдокимов
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12 час.
Владимир Бурлаков
В.Бурлаков Шукшин жив назло либеральному кодлу в российской власти!!!
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31 мин.
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