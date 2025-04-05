"Голимая русофобия". Шукшина жестко - о министре Любимовой. Отлетело даже Матвиенко

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Serg

Матвиенко начала тянуть в Россию мигрантов когда еще была мэром Питера. Уже тогда все киоски Питера с продуктами были оккупированы мигрантами в ущерб русским продавцам. На пальцах объясняли и показывали, что купить хочешь. А тупорылый продавец ни бельмеса по русски не понимал. И до сих пор не понимают.