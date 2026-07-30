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Росфинмониторинг признал Павла Дурова террористом

Росфинмониторинг признал Павла Дурова террористом

Ведомство объяснило решение тем, что Telegram не удалял каналы и чаты, через которые украинские спецслужбы организовывали теракты и нападения на территории России, несмотря на более 150 тысяч обращений Роскомнадзора.

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