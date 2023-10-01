Ночные удары по Украине: география и последствия (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России в ночь на 1 октября нанесла массированный удар по объектам военной и промышленной инфраструктуры на Украине — в зоне внимания русских ракет и «Гераней» оказались Черкасская, Днепропетровская и Николаевская области.
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