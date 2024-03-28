Теракт в "Крокусе": Боевиков вербовали через Telegram-канал ИГИЛ* - Источник

Выяснилось, как организаторы набирали террористов для атаки по красногорскому "Крокус Сити Холлу".Появилась информация о том, что террористов, напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл", завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана".
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