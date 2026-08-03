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Цены на российский газ зависят от мировых бенчмарков

Цены на российский газ зависят от мировых бенчмарков

Цены на газ в США и Европе снизились: в США до 2,7 USD/млн BTU, в Европе до 680 USD/1000 м³. Механизмы ценообразования на газ многообразны и включают биржевые торги, нефтяную индексацию и регулируемые цены.

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