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Мы соседи по планете

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Какой была Москва в декабре 1959 года

Какой была Москва в декабре 1959 года

Сегодня мы решили вспомнить, как выглядела столица в далеком декабре 1959 года. Представляем вам подборку удивительных и красивых фотографий, хранящих воспоминания о моментах жизни города той морозной зимой…   .

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