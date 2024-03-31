Сборка автомобилей Lada началась в Азербайджане

Холдинг «АвтоВАЗ» расширяет своё производство: начата сборка автомобилей Lada в Азербайджане.За текущий год в этой стране запланировано собрать 1,5 тысячи автомобилей, пишет издание «Интерфакс», ссылаясь на пресс-центр автохолдинга.
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