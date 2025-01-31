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Царьград

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  • саша дмитренко
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  • Анна Егорова
    Уникальный вор! Ни минуты покоя! На какой бы должности не находился - всегда воровал в глобальных масштабах! И все с..."Мойша, выходи, т...
  • Maxim
    Так и не сказали - чей был мазут..На пляжах Анапы н...

"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

Одна из главных новостей последних суток – задержание сразу четырёх высокопоставленных в прошлом руководителей печально известной госкорпорации, которую возглавлял главный "прихватизатор" России Анатолий Чубайс, – "Роснано".

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Был какой-то договор просто так Чубайса не выпустили бы
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16 час.
Людмила Петрухина
Поздно трусами махать, все уже произошло. Рыжий аспид со своей дунькой в исраиловке,  принял гражданство этой страны, его никто а Россию не отдаст. Замов ВОЗМОЖНО накажут, но главный ВОР останется на свободе. Вряд ли его там уничтожат.
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12 час.
АЕ
Анна Егорова
Уникальный вор! Ни минуты покоя! На какой бы должности не находился - всегда воровал в глобальных масштабах! И все сходило с рук! Настоящий талант! Воровать - как дышать! Его новой родине этого тоже не миновать - дело времени!
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12 мин.
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