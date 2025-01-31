"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

ЛЛ Людмила Лепаева Был какой-то договор просто так Чубайса не выпустили бы

Людмила Петрухина Поздно трусами махать, все уже произошло. Рыжий аспид со своей дунькой в исраиловке, принял гражданство этой страны, его никто а Россию не отдаст. Замов ВОЗМОЖНО накажут, но главный ВОР останется на свободе. Вряд ли его там уничтожат.