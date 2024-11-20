Советы, как избавиться от луж в прихожей и наледи на окнах в загородном доме зимой

В зимнее время теплая атмосфера в доме особенно важна, но нельзя забывать и о чистоте помещений, которая в зимний период достигается гораздо сложнее С прохладной погодой в дом приходят и разного рода неудобства.
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