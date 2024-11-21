Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ в четверг, 28 ноября.
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