Землю настигнет волна магнитных бурь в 2024 году

Солнце, в рамках действующего сейчас цикла, достигнет в 2024 году пика своей активности, что вызовет на Земле магнитные бури, которые будут происходить по несколько раз в месяц, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачёв в понедельник, 8 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии