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Amur Mash: в техникуме Хабаровска педагога и студента смыло потоком из канализации

Amur Mash: в техникуме Хабаровска педагога и студента смыло потоком из канализации

Коммунальная авария произошла днем 13 октября, прорыв трубы попал на видео. На кадрах ролика в коридоре образовательного учреждения общаются педагог и учащийся, внезапно за спиной женщины обрушивается часть гипсокартонной перегородки и мощный поток сточных вод накрывает ее и студента.

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