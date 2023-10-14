Amur Mash: в техникуме Хабаровска педагога и студента смыло потоком из канализации

Коммунальная авария произошла днем 13 октября, прорыв трубы попал на видео. На кадрах ролика в коридоре образовательного учреждения общаются педагог и учащийся, внезапно за спиной женщины обрушивается часть гипсокартонной перегородки и мощный поток сточных вод накрывает ее и студента.