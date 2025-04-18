Госсекретарь США Марко Рубио играет на переговорах на руку Украине

Заявление Госсекретарь США Марко Рубио о возможном прекращении переговоров по установлению мира на Украине является игрой на стороне Киева, заявил военный аналитик США Скотт Риттер, сообщает 18 апреля Sputnik.
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