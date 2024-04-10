Первые аресты. Россия начала чистки в рядах организаторов нелегальной миграции

Виктор Гайдуков

Мне видится, что главный посыл статьи автор сделал в своем предложении, что нужно сделать: "во-первых, пересмотреть наказание для организаторов и поднять сроки до 15 лет с конфискацией. Затем провести несколько показательных дел, посадив на максимальный срок". Ну молодец. Ведь здесь есть всё главное, в том числе КОНФИСКАЦИЯ и проведение нескольких показательных дел. Это так важно, показать этим чинушам, что их время прошло и пришло время за всё ответить. Только суд должен быть праведным и скорым. Не два-три года, как это обычно у нас делается, а два-три месяца. .