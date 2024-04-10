Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Первые аресты. Россия начала чистки в рядах организаторов нелегальной миграции

Первые аресты. Россия начала чистки в рядах организаторов нелегальной миграции

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После событий 22 марта, по России прокатилась массовая волна проверок на предмет нелегальных мигрантов, что конечно было ожидаемо.

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Комментарии
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ИЖ
Ирина Жигалина
Главное довести начатое.А то как всегда &quot;начали за здравие,а кончили за упокой&quot;.
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8 час.
Виктор Гайдуков
Мне видится, что главный посыл статьи автор сделал в своем предложении, что нужно сделать: &quot;во-первых, пересмотреть наказание для организаторов и поднять сроки до 15 лет с конфискацией. Затем провести несколько показательных дел, посадив на максимальный срок&quot;. Ну молодец. Ведь здесь есть всё главное, в том числе КОНФИСКАЦИЯ и проведение нескольких показательных дел. Это так важно, показать этим чинушам, что их время прошло и пришло время за всё ответить. Только суд должен быть праведным и скорым. Не два-три года, как это обычно у нас делается, а два-три месяца. .
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7 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Границы для должностных крыс закрыть , чтобы не разбежались.
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1 час.

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