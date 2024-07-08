С Францией покончено

Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа© РИА Новости / Жюльен Маттиа Сегодня 5,4K прочитали Елена Караева В парижских коридорах глубинного государства, живущего на деньги глобалистского олигархата, умеют в интриги и в уничтожение политических оппонентов.