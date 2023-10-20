Бессимптомно годами. Врач открыла первый точный признак остеопороза

Остеопороз — хроническое заболевание, которое длительно протекает бессимптомно. О типичных локализациях, генетической предрасположенности и необходимости ранней профилактики ко Всемирному дню борьбы с остеопорозом, который отмечается 20 октября, aif.
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