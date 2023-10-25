Овечкин стал первым в истории НХЛ, забросившим 300 шайб в большинстве

Фото: pixabay.com Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в сегодняшнем матче против команды «Торонто Мэйпл Лифс» забросил шайбу при игре в большинстве.
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