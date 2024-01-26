Частный детектив опубликовал отчет о вскрытии Курта Кобейна: названа причина его гибели

Курт Кобейн умер почти 30 лет назад, но с тех пор один человек очень пристально следил за этим делом и опубликовал, как он утверждает, официальный отчет о вскрытии звезды, который до сих пор не был представлен широкой публике .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии