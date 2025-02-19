«Бесконечно благодарны вам за участие в этом мучительном путешествии»: инди-хоррор Mouthwashing достиг новой вершины продаж и собрался на консолиИздательство Critical Reflex и разработчики из стокгольмской студии Wrong Organ рассказали о новых успехах своего психологического хоррора от первого лица Mouthwashing и планах на расширение списка целевых платформ игры.