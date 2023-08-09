Генерал Милии: Из-за поставок боеприпасов Киеву, США не собираются испытывать снарядный голод

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, выступил в интервью изданию Washington Times и сообщил о том, что отправка боеприпасов на Украину привела к критическому опустошению арсеналов и сама Америка осталась безоружной.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, выступил в интервью изданию Washington Times и сообщил о том, что отправка боеприпасов на Украину привела к критическому опустошению арсеналов и сама Америка осталась безоружной.
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