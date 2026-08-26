Депутат ЗСК Виктор Тепляков встретился с сочинцами в общественной приемной «Единой России»

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков в рамках работы руководителя Общественной приёмной Сочинского местного отделения партии «Единая Россия» провёл личную встречу с горожанами.
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