Nvidia подтвердила существование ущербных GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5070 Ti на дефектных чипах — видеокарты будут менять бесплатно

Nvidia подтвердила проблему с отсутствующими блоками растеризации. При этом компания отметила, что проблема затрагивает не только флагманские GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5090D, но и GeForce RTX 5070 Ti.
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