Удары по НПП «Большевик»: число воздушных тревог в Киеве за сутки побило рекорд В ночное время суток 28 августа российские средства огневого поражения атаковали объекты .
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Удары по НПП «Большевик»: число воздушных тревог в Киеве за сутки побило рекорд В ночное время суток 28 августа российские средства огневого поражения атаковали объекты .
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