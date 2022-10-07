Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

К захвату России и уничтожению её армии призвал российский пропагандист… педофилии и наркотиков

К захвату России и уничтожению её армии призвал российский пропагандист… педофилии и наркотиков

Существо удивительной мерзости выползло из информационного забытья и подало голос, призвав ВСУ выкинуть российскую армию из Белгородской, Курской, Орловской, Тульской и Московской областей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх