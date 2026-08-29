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MeMo-Logic

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Девушка сильно удивилась, заказав банку кока-колы домой в четыре утра

Девушка сильно удивилась, заказав банку кока-колы домой в четыре утра

Пользовательница TikTok под ником leahscoobydoobydoo поделилась курьезной историей о том, как ранним утром вместо одной банки диетической колы ей привезли целый склад продуктов .

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