Эксперт Фролов: «России не стоит ждать массового появления хранилищ CO2»

Идея создания подземных хранилищ углекислого газа активно обсуждалась в мировой энергетике несколько лет назад в рамках ESG-проектов, направленных на сокращение углеродного следа промышленных предприятий, в том числе нефтегазовых компаний.
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