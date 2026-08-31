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Татар-информ

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Эксперт Фролов: «России не стоит ждать массового появления хранилищ CO2»

Эксперт Фролов: «России не стоит ждать массового появления хранилищ CO2»

Идея создания подземных хранилищ углекислого газа активно обсуждалась в мировой энергетике несколько лет назад в рамках ESG-проектов, направленных на сокращение углеродного следа промышленных предприятий, в том числе нефтегазовых компаний.

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