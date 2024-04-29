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В Петербурге участники ВОВ получат выплаты от 5 до 10 тысяч рублей

В Петербурге участники ВОВ получат выплаты от 5 до 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также других мест принудительного содержания, созданных фашистами.

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