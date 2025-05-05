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Движение в центре Челябинска перекроют на 6 часов

Движение в центре Челябинска перекроют на 6 часов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая, ФедералПресс. 7 мая центр Челябинска на шесть часов превратится в репетиционную площадку для парада – с 12:00 до 18:00 движение перекроют на проспекте Ленина, улицах Воровского, Цвиллинга и Елькина.

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