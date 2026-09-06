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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Левандовски 1+1 во втором матче подряд. Форвард «Чикаго» забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 8 играх МЛС

Форвард « Чикаго » Роберт Левандовски забил гол и сделал результативную передачу в матче МЛС с « Торонто » (4:4).

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