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Куда именно уходит лишний вес, когда вы его сбрасываете

Куда именно уходит лишний вес, когда вы его сбрасываете

Шокирующие подробности о странном устройстве нашего организма. фото: AIКуда и как уходят лишние килограммы?Каким бы способом вы ни худели, обычно остается непонятным, куда и как именно уходит жир.

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