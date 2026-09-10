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Обновленную спортивную площадку открыли в барнаульской школе №126

Обновленную спортивную площадку открыли в барнаульской школе №126

В Ленинском районе Барнаула прошло торжественное открытие обновленной спортивной площадки на территории стадиона МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №126".

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