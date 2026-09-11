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Рамблер

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Лариса Гузеева угодила в грандиозный скандал: "Позорище таким заниматься!"

Лариса Гузеева угодила в грандиозный скандал: "Позорище таким заниматься!"

Ведущая программы "Давай поженимся! " снова попала в грандиозный скандал. Только-только утихло дело о продаже несуществующих вилл на Бали, как Лариса Гузеева снялась в новой рекламе на грани фола.

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