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В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.

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