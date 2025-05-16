В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.
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