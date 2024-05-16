Шугаев рассказал о взаимодействии ФСВТС с администрацией президента

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Взаимодействие Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству с администрацией президента и правительством РФ будет продолжено на прежнем уровне, сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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