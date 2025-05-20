Депутат Колунов: за мойку автомобиля у водоемов грозит штраф до 400 тысяч рублей

Остальные запрещенные места указываются в региональных законодательных актах Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что за мойку автомобиля у водоемов и в лесополосе гражданам грозит штраф.
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