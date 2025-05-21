"Всех пока посадить не могут – следователей не хватает": Новая волна задержаний – нас ждут масштабы 1937 года?

М

ММ

В 80-е годы один мастер цеха одного из военных заводов говорил:"Пьяница-это самый лучший работник. Он знает, что начальство его может легко прижать за пьянку и поэтому соглашается на любую работу с любым графиком!" Так и Вы готовы ставить воров во власть по принципу:" Сделает любую работу, лишь бы не посадили и давали воровать!" А закон избирательный:"Все воруют, а ты не воруй, ибо конкретно ты нарушил не закон, а корпоративные правила, поэтому тебя посодют!"