"Всех пока посадить не могут – следователей не хватает": Новая волна задержаний – нас ждут масштабы 1937 года?

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Георгий Корнев
Не хватает следователей, а кто в стране такую вертикаль власти выстроил?
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2 час.
М
ММ
В 80-е годы один мастер цеха одного из военных заводов говорил:&quot;Пьяница-это самый лучший работник. Он знает, что начальство его может легко прижать за пьянку и поэтому соглашается на любую работу с любым графиком!&quot; Так и Вы готовы ставить воров во власть по принципу:&quot; Сделает любую работу, лишь бы не посадили и давали воровать!&quot; А закон избирательный:&quot;Все воруют, а ты не воруй, ибо конкретно ты нарушил не закон, а корпоративные правила, поэтому тебя посодют!&quot;
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1 час.
АК
Арик Кука
С такими патрициями страну потеряем. Инородцы это чуют, и натиск на русский мир идет полным ходом. Ленин, тогда, спас страну. Делов то: отказаться от частной собств. И опереться на народные общины.
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1 час.
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