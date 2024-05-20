Зеленский: Запад в решениях по поддержке Украины опаздывает на год

Западные страны, принимая решения о военной поддержке Киева, опаздывают приблизительно на год. Такое мнение в понедельник, 20 мая, выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters.
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