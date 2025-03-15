Не думайте о дне, который завтра. "Сегодня" - это лучшее, что у нас есть. Счастливого всем Субботнего дня! 💖 Доброго утра! 🌸.
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Не думайте о дне, который завтра. "Сегодня" - это лучшее, что у нас есть. Счастливого всем Субботнего дня! 💖 Доброго утра! 🌸.