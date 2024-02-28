Крупнейший поставщик абхазского вина в Россию приостановил работу винзавода

Сухумский винзавод стоит без движения уже более месяца из-за введения нового акцизного налога. Винодельческое предприятие, выпускающее такие напитки, как «Лыхны», «Псоу», «Апсны», и «Чегем», заявило о том, что новый налог значительно увеличивает себестоимость продукции, передает РБК.
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