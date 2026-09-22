Mr. Credo собрал аншлаги в Екатеринбурге после долгого перерыва

Mr. Credo вернулся на сцену с аншлагами в Екатеринбурге 19 и 20 сентября. После Москвы и Санкт-Петербурга артист готовится к большому туру по России с хитами «Медляк», «Чудная долина» и другими.
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