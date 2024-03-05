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В бою у Феодосии погиб патрульный корабль "Сергей Котов"

В бою у Феодосии погиб патрульный корабль "Сергей Котов"

В ходе ночного боя у Феодосии у нас был потерян патрульный корабль "Сергей Котов" атакованный крупной группой морских беспилотников.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Флот то остался ? Или один командующий...
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11 час.
Олег Самойлов
А как только Регину назначат командующей ЧФ, так она порядок наведет и все станет на свои места!
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5 час.
Олег Самойлов
А командующим назначить борю пронина! он порядок наведет сразу!
Ответить
5 час.

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