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Железнодорожные пути в регионе отремонтируют в 2025 году

Железнодорожные пути в регионе отремонтируют в 2025 году

Более 370 километров пути отремонтирует в этом году Забайкальская железная дорога. Кроме того, специалисты произведут укладку 155 комплектов стрелочных переводов, об этом сообщается на официальном портале региона.

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