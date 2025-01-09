Железнодорожные пути в регионе отремонтируют в 2025 году

Более 370 километров пути отремонтирует в этом году Забайкальская железная дорога. Кроме того, специалисты произведут укладку 155 комплектов стрелочных переводов, об этом сообщается на официальном портале региона.
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