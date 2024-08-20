Экспертиза установила поддельные подписи генерала Попова в ряде документовБывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве, в зале заседаний Второго Западного окружного военного суда, Москва, 24 мая 2024 годаВладимир Астапкович/РИА Новости Следственный комитет провел почерковедческую экспертизу, которая установила, что подпись генерал-майора Ивана Попова на некоторых документах в его уголовном деле подделана.
Что об подделке подписи генерала Попова рассказал адвокат?
Комментарии
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ВК
Вад Кук
А что же его держат под арестом пусть и домашним и так скомпрометировали его и Суровикина кто это сделал
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15 час.
M
Malina
Кто, кто.... "стряпуха"!!! Неужели следствие "не в силах установить КТО состряпал эту гнусь?
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14 час.
Maxim
Подпись подделали, а нажим не учли: его визуально не видно.. Странно, что адвокат не догадался сразу.. И очень интересно - почему дело в суде и прокуратуре в Москве, а не по месту, в Запорожской области..
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13 час.
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