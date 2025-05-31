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Раскрыта причина обрушения моста в Брянской области

Раскрыта причина обрушения моста в Брянской области

Подрыв опоры, предварительно, стал причиной обрушения моста в Брянской области, пишет Telegram-канал Baza.

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