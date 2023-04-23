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«Наступаем и бьём русских в Бахмуте» – Сырский переквалифицировался в Арестовича

«Наступаем и бьём русских в Бахмуте» – Сырский переквалифицировался в Арестовича

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отчитался о поездке на Бахмутское направление, где украинские войска оказались зажаты в западных кварталах города Бахмут (Артёмовск) и находятся в оперативном окружении, неся огромные потери.

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