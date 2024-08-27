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Провал фаворитов: «Зенит» проиграл «Акрону» по пенальти, «Спартак» уступил «Динамо» Мх в Кубке России

Провал фаворитов: «Зенит» проиграл «Акрону» по пенальти, «Спартак» уступил «Динамо» Мх в Кубке России

«Зенит» и «Спартак» синхронно потерпели первые поражения на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Петербуржцы открыли счёт в гостевом матче с «Акроном», но не смогли удержать преимущество, а в серии пенальти своих партнёров подвёл Артур.

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