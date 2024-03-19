В Карагандинской области растёт строительство жилья

За счёт всех источников финансирования в этом году планируется ввод 450 тыс. кв. м. Об этом сообщил на аппаратном совещании руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мурат Магзин, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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