Запретный период для вылова щуки закончился!

Напоминаем, что согласно вступившим в силу с 24 марта 2020 года правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 января 2020 г.
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