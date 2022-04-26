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Запретный период для вылова щуки закончился!

Запретный период для вылова щуки закончился!

Напоминаем, что согласно вступившим в силу с 24 марта 2020 года правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 января 2020 г.

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