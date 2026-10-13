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Татар-информ

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Певица Гузэлем рассказала о бытовых переменах после рождения детей

Певица Гузэлем рассказала о бытовых переменах после рождения детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Певица Гузэлем на своей странице в одной из социальных сетей рассказала об изменении собственных повседневных привычек после рождения детей.

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